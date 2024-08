Auftakt Kreispokal Kempen/Krefeld Dilkrath fast zweistellig, Brüggen muss zittern

Der Sonntag bot bei extremer Hitze eine ganze Reihe an Spielen. Auf der Asche in Lötsch musste sich der heimische SV Concordia Lötsch gegen den SV Oppum nach Elfmeterschießen mit 9:10 (1:1) geschlagen geben. Michael Goertz hatte die Lötscher per Strafstoß mit 1:0 in Front gebracht. In der fünften Minute der Nachspielzeit rettete der ehemalige Oberligaspieler Brian Drubel seine Mannschaft in die Verlängerung. Für Lötsch-Trainer Tobias Eckert war es derweil das erste Spiel als Coach.