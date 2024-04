Fußball-Kreispokal FV Mönchengladbach holt souverän den Pokal

Mit fortlaufender Spielzeit bekam Viersen dann immer mehr Probleme und im Minutentakt rollte ein Angriff nach dem anderen des FV auf das gegnerische Tor – mehrfach parierte Viersens Schlussfrau Julia Pieck. Dennoch vollendete Birmes in der 70. Minute zum 4:0, später traf sie in der 80. Minute mit einem Nachschuss erneut zum 5:0. Zwischenzeitlich vergab der Kreisligist Viersen per Elfmeter durch Irina Hofmann in der 79. Minute die große Chance zum Ehrentreffer. „Es ist schön, mit dem Kreispokal einen weiteren Titel in der noch jungen Vereinsgeschichte gewonnen zu haben“, so Ketelaer. In der Spielzeit 2021/22 hatte der FV den Pokal bereits gewonnen. In der Vorsaison durfte die Mannschaft als Regionalligist nicht teilnehmen.