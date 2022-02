Wichtiger Sieg gegen Lürrip-Reserve : Viktoria Rheydt vergrößert Vorsprung auf Abstiegsränge

Fußball-Kreisliga In der Kreisliga A hat der SC Viktoria Rheydt sein wichtiges Auswärtsspiel beim SV Lürrip II gewonnen. Durch das 2:1 vergrößert der Kreisligist den Abstand auf die Abstiegsränge. Die Hausherren rutschen in der Tabelle weiter ab.

Die äußeren Umstände waren alles andere als einfach für die beiden Teams: Regen und Sturmböen, unter diesen schlechten Bedingungen hatten aber letztendlich beide zu leiden. Nach einem verhaltenen Start mit gegenseitigem Abtasten ergab sich die erste Torannäherung in der neunten Minute, als Marcel Bosbach Torhüter Sascha Jansen im Rheydter Tor prüfte. Zwei Minuten später konnte Lürrips Goalie Jan Pitz den Ball nicht unter Kontrolle bringen, aber auch Rheydts Nils Küppers konnte mit der Unsicherheit des Keepers nichts anfangen. Auch ein Schuss eines Lürripers fiel in die Kategorie „harmlos“, ebenso wie das Schüsschen aus 19 Metern vier Minuten später vom Lürriper Christian Schombert. In Minute 25 scheiterte zunächst Rheydts Daniel Lehnen an Pitz, Nils Küpper konnte nicht mehr eingreifen. Eine Flanke von links konnte Schombert am langen Pfosten stehend nicht verwerten. Wenig später verlor David Segeth ein Laufduell um den Ball gegen Pitz. Sekunden später stand die Querlatte Christian Blaesens Distanzschuss im Weg. Hier wäre Lürrip-Keeper Pitz machtlos gewesen.