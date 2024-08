Aufstiegsfavorit und Überraschungsteam? So tippen die Trainer die Saison 2024/25 in der Kreisliga A

Sascha Schiffer (Trainer Victoria Mennrath II)

Wer sind die Aufstiegsfavoriten in der A-Liga? Aufgrund der letzten Saison und der getätigten Transfers ist ganz klar der SV Lürrip für mich der Favorit. Dahinter sehe ich Türkiyemspor, Neersbroich und Süchteln II in Lauerstellung.

Welches Team könnte überraschen? Den eben genannten Neersbroicher traue ich bei konstanter Leistung in der Kombi mit dem starken Team und gutem Trainer viel zu.

Wo landet Mennrath II in dieser Saison? Wir können an guten Tagen jedes Team in der Liga schlagen. Wir haben aber sehr viele Spieler dabei, die über die Kreisliga B noch nicht hinaus gespielt haben. Wir glauben an den Klassenerhalt und hoffen, damit so schnell wie möglich nichts mehr zu tun zu haben.

Wie ist das Niveau der Liga? Ich glaube, dass die Liga drei interessante Aufsteiger und mit Türkiyemspor auch von oben eine starke Truppe dazubekommen hat. Auch mit dem RSV, der jetzt mit dem Trainer, den ich sehr gut kenne, eine gesamte Vorbereitung machen konnte, hat man ein starkes Team entwickelt. Ich denke, die Liga ist qualitativ stärker als letzte Saison - gegebenenfalls sogar ausgeglichener, wenn man Lürrip und vielleicht auch Türkiyemspor herausnimmt.