Fußball-Kreisliga A : Türkiyemspor gewinnt Platzderby gegen Red Stars

In der Kreisliga A trafen Türkiyemspor und Red Stars aufeinander. Foto: imago sportfotodienst

Fußball-Kreisliga A Ein Derby der besonderen Art: Denn Türkiyemspor und die Red Stars benutzen denselben Platz. Am Ende setzte sich Türkiyemspor deutlich durch – Sercan Salgin erzielte einen Hattrick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für 90 Minuten ruhte die Freundschaft zwischen Gastgeber Türkiyemspor und den Red Stars als „Gast“ auf der gemeinsam genutzten Anlage. Für beide Teams galt vor Anpfiff des Platzderbys: Verlieren verboten. Die Red Stars wollten zu den spielfreien Wickrathern an der Spitze aufschließen, Türkiyemspor, als großer Favorit in die Saison gegangen, wollte oben dranbleiben.

Unter den gut 500 Zuschauern viel Lokalsport-Prominenz wie Damir Knezovic, Milun Novakovic, Manuel Moreira, Frank Wachmeister, Dony Karaca, Gürsoy Kürekci sowie der Ex-Profi und jetzige Spielerberater Deniz Sevinc. Lautstarke Unterstützung gab es von 20 NRW-Ultras des Münchener Drittligisten Türkgücü.

Es waren gerade rund 30 Sekunden gespielt und viele standen noch vor dem Einlass, da fiel bereits die Führung für Türkiyemspor durch Sercan Salgin, der nur einen Gegenspieler umspielen brauchte und dann abschloss. In der sechsten Minute erneuter Torjubel beim Gastgeber. Torschütze war wiederum Sercan Salgin, der nach einem Eckball zum 2:0 traf. In der ersten halben Stunde war vom Tabellenzweiten so gut wie nichts zu sehen. Atabey Kaplan leitete die erste Aktion für die Red Stars ein, als er Fisaha Gebrezgiabiher auf die Reise schickte, dieser aber mit Torhüter Olcay Türkoglu zusammenprallte. In der 32. Minute war der Hattrick für Salgin perfekt, der den Ball diesmal von der linken Seite ins lange Eck zirkelte. Einen Freistoß von links setzte Kaplan ans Aluminium. Aber auch Türkiyemspor traf das Aluminium, und dies gleich doppelt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Gleich nach dem Wechsel prüfte Türkiyemspors Thomas Tümmers Torwart Moritz Nick. Dann schickte Kaplan seinen Mitspieler Murat Ok, doch anstatt Kaplan nochmals einzusetzen, versuchte er es aus der Distanz. In der 57. Minute behinderten sich Alexander Ferderer und Andrej Ferderer fast gegenseitig, aber Andrej Federer gelang es, den Ball über die Linie zu drücken. Die Stars drückten nun aufs Tempo und kamen in Minute 73 durch Alexander Ferderer zum 2:3.