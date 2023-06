„Unverhofft kommt oft“ SpVg Odenkirchen überrascht mit Transfer von Philipp Bäger

Bäger habe in den letzten Jahren kontinuierlich seine Qualitäten und Klasse, auch in höheren Ligen, unter Beweis gestellt – daher freue man sich bei der Spielvereinigung über diesen Transfer. Zudem kenne Damian Schriefers den Neuzugang noch aus gemeinsamen Zeiten auf dem Feld. „Ich selbst habe noch eine Saison mit ihm zusammengespielt, habe seine Entwicklung in den letzten Jahren stets verfolgt und bin der Überzeugung, dass Philipp uns mit seiner Qualität und seiner Erfahrung enorm helfen wird. Wir freuen uns sehr, dass er langfristig mit uns zusammenarbeiten wird, da er auch schon an seine Laufbahn nach dem Fußballer denkt und zeitnah eine Trainerlizenz anstrebt“, sagt der Sportliche Leiter.