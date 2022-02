Spieler und Vorstandsmitglieder verlassen Verein : Streit beim SC Rheindahlen endet in Bruch

Fußball-Bezirksliga Zwei Spieler des SC Rheindahlen, die gleichzeitig Teil des Vorstandes waren, fühlten sich in die Arbeit nicht genug eingebunden. Der Verein war enttäuscht über ihre Einsatzbereitschaft fürs Amt. Nun haben beide den Verein gewechselt.

Dass Spieler ab und an den Verein wechseln, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn die Spieler aber gleichzeitig Mitglied im Vereinsvorstand sind, kann das für Ärger in der Führungsetage sorgen. So geschehen beim SC Rheindahlen, als Lutz Soggeberg und Ryan Mc Culloch nun ihren Wechsel zu SpVg Odenkirchen bekanntgaben.

Rheindahlen zählte lange zu den Vorreitern, wenn es darum ging, Spieler aus den eigenen Reihen in den Vorstand zu holen. Damit reagierte der SC auf das Problem, externe Ehrenamtler für diese Aufgaben zu finden. Im Fall von Soggeberg und Mc Culloch funktionierte das jedoch nicht nachhaltig. Nun stehen gegenseitige Vorwürfe im Raum: Die Spieler fühlten sich nicht angemessen in die Vereinsbelange einbezogen, der Verein bemängelt hingegen fehlende Kommunikation und dass die Spieler ihre Aufgaben vernachlässigt hätten. Beide Spieler wurden in den Vorstand gewählt, kurz nachdem Trainer Eyüp Tasyapan 2020 im Verein anfing. Zu dessen erstem Training waren damals 30 Spieler anwesend, aus denen sich die erste und zweite Mannschaft bilden sollten. „Lutz hatte es in die Erste geschafft, Ryan war lange verletzt und sollte sich über die Reserve wieder anbieten. Er war dann ab und zu bei der zweiten Mannschaft im Einsatz und eher beleidigt, dass er nicht Teil der ersten Mannschaft war“, sagt Tasyapan weiter.