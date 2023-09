Rheydt gewinnt mit 2:1 gegen Teutonia Schmeichelhafter Erfolg des RSV über Kleinenbroich

Mit dem Rheydter SV und Teutonia Kleinenbroich trafen in der Kreisliga A zwei Teams aufeinander, die sich aktuell im Neuaufbau befinden – für beide war das Duell also eine Standortbestimmung, wie weit dieses Vorhaben am 6. Spieltag der noch recht jungen Saison bereits umgesetzt werden konnte. Rein vom Ergebnis hatte dort der RSV dank des 2:1-Sieges die Nase vorne, der kam aber durchaus schmeichelhaft zustande.