Spitzenspiel der Kreisliga endet ohne Sieger RSV schießt beim 0:0 gegen Neersbroich drei Abseitstore

Im zweiten Durchgang bestimmte der Rheydter SV weiterhin Ball und Tempo, Neersbroich lauert hingegen auf Konter. Durukan Celik versuchte es zweimal auf brasilianische Art per Seitfallzieher (51./89.), Bilal Ok vergab frei stehend (75.) und verletzte sich dabei, sodass er ausgewechselt wurde. Aber auch Neersbroich hatte in Unterzahl – Jan Hüsges sah in der 61. Minute die Ampelkarte – seine Chancen. Kylaus Freistoß landete nur auf dem Tornetz, Leon Garches Direktabnahme ging knapp drüber und ein Konter in der Nachspielzeit wurde nicht konsequent zu Ende gespielt.