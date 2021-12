Sportfreunde Neersbroich in der Kreisliga : Ohne Rhythmus in den Abstiegskampf

Drei Siege haben die Sportfreunde Neersbroich in dieser Hinrunde erst einfahren können. Einen Dreier gab es beim 3:2-Sieg gegen Welate Roj. Foto: Dieter Wiechmann

Fussball-Kreisliga Die Sportfreunde Neersbroich kämpfen sich mit akuten Verletzungssorgen durch die Hinrunde der Kreisliga A. Zum Abschluss gastiert die Elf von Coach Oliver Glogau nun auch noch beim Spitzenreiter TuS Wickrath.

Trainer Oliver Glogau (51) von den Sportfreunden Neersbroich dürfte froh sein, wenn am kommenden Sonntag die Winterpause eingeläutet ist. Zwar dürfte seine Mannschaft aller Voraussicht nach auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern, doch dies auch nur aufgrund des besseren Torverhältnis gegenüber dem SV Lürrip II. Beide Teams haben nämlich 15 Punkte auf dem Konto. Am Sonntag steht für die personell gebeutelten Neersbroicher das Duell beim Ligaprimus TuS Wickrath an, die im bisherigen Saisonverlauf noch keine Niederlage zu verzeichnen haben. Die Lürriper treten dagegen beim Tabellendritten ASV Süchteln II an, die erneut wohl mit Spielern aus dem Landesliga-Kader an den Start gehen werden.

Oliver Glogau Spfr. Neersbroich Foto: Fupa

Trainer Glogau bereitet der Tabellenplatz aber keine großen Sorgen. „Ich denke, wenn wir in der Rückrunde wieder 80 Prozent unseres Kaders zusammen haben, werden wir mit dem unteren Tabellenkeller nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, dass wir da gemeinsam was tun müssen. Das wird aber kein Selbstläufer“, zeigt sich Glogau relativ optimistisch für die zweite Saisonhälfte.

Gerade zum Saisonstart schlug das Verletzungspech bei den Neersbroichern zu. Dennis Kylau fiel in der Vorbereitung wegen eines Mittelhandbruchs aus. Felix Koch (Außenbandriss), Christopher Link (Riss im Meniskus / ein Jahr Sportpause), Heiko Bodewein (zweiter Schulterbruch) fielen ebenfalls in der Startphase aus. Lukas Sporkmann musste neun Wochen wegen muskulären Problemen pausieren. Marco Glogau fällt nun insgesamt acht Wochen aus. Hinzu kam dann noch, dass einige Spieler nach der Corona-Pause erst einmal in den Urlaub gefahren sind.

„Wir sind so in keinen Rhythmus gekommen. Gerade am Anfang der Saison haben uns die Techniker der letzten Jahre gefehlt“, so Glogau, der aufgrund der großen Personalsorgen am Anfang der Saison sogar selber das Trikot überstreifte, allerdings dann doch nicht zum Einsatz kommen musste.

Die Personallage hat sich nach dem letzten Spiel gegen den Tabellenzweiten Türkiyemspor Mönchengladbach weiter zugespitzt. Felix Koch, der nach seiner Verletzung erstmals wieder in der Startelf stand, knickte erneut um, ebenso Sebastian Heymanns, der noch ins MRT muss und auf seine genaue Diagnose wartet. Nicolas Puhe muss zudem nach seiner fünften Gelben Karte aussetzen.