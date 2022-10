Verdiente 0:3-Pleite in der Kreisliga :  Junges Fortuna-Team zahlt Lehrgeld gegen Viersen II

Fußball-Kreisliga Fortuna Mönchengladbach verliert gegen die Reserve des 1. FC Viersen mit 0:3 und bleibt auf dem vorletzten Platz der Kreisliga-Tabelle hängen. Vereinsvorsitzender Detlef Deckers möchte im Winter den Kader mit frischem Personal nachrüsten.

Erst einen Sieg hat die Fortuna aus Mönchengladbach, die sich mitten in einem personellen Umbruch und einer Verjüngung des Kaders befindet, in dieser Saison feiern können. Auch am Wochenende kamen keine Punkte für den Tabellenvorletzten hinzu, gegen die Reserve des 1. FC Viersen stand es am Ende 0:3 aus Sicht der Fortuna.