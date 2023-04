Christian Keßners perfekter Sonntag Heiratsantrag auf dem Platz, eigener Treffer und drei Punkte

Als die Mannschaften zum Spiel des SC Rahser II gegen die Red Stars IV in der Kreisliga C gerade den Platz betreten hatten, folgte nicht wie üblich zügig der Anstoß, sondern ein Spieler machte sich noch einmal auf den Weg zur Seitenlinie. Christian Keßner ging auf die Knie, um seiner zukünftigen Frau vor den rund 80 anwesenden Zuschauern den Antrag zu machen. Den entsprechenden Hintergrund boten die beiden Mannschaften und die Tanzgarde "Alt Viersen 2020". Und entsprechend groß war dann die Erlösung bei Keßner, als seine nun zukünftige Ehefrau sein Ansinnen mit einem "Ja" beantwortete. So konnte dann auch der Schiedsrichter beruhigt anpfeifen – und er sollte mit dem fairen Spiel wenig Mühe haben.