Verdienter 5:3-Heimsieg GW Holt schlägt Sportfreunde Neersbroich mit Köpfchen

Für Grün-Weiß Holt ging es nach der 1:4-Niederlage aus der Vorwoche gegen BW Wickrathhahn um Wiedergutmachung. Gegner Neersbroich wollte dagegen endlich wieder an die Leistung der letzten Saison anknüpfen, als sie unter den besten sechs Teams gelistet wurden. In einer offen geführten Partie setzten sich die „Verrückten“ (Holter Locos) in einer torreichen mit 5:3 (2:0) durch und zogen damit in der Tabelle auch an den Sportfreunden vorbei. Dabei zeigten sich die Holter noch gastfreundlich, da sie etliche Chancen ungenutzt ließen.