Kreisligist muss 13 Ausfälle kompensieren : Ersatzgeschwächte Fortuna unterliegt bei Red Stars deutlich

Die Red Stars(weißes Trikot) gewinnen ihr Spiel in der Kreisliga A gegen Fortuna Mönchengladbach deutlich mit 5:1. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Kreisliga Die Red Stars Mönchengladbach gewinnen dank eines überragenden Atabey Kaplan mit 5:1 gegen Fortuna Mönchengladbach. Die musste beim Auswärtsspiel die Ausfälle von gleich 13 Spielern kompensieren.

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Wenn die Red Stars auf die Fortuna trafen, fielen in der Vergangenheit stets viele Tore. So sollte es auch am 16. Spieltag in der Kreisliga A sein. Dabei waren die Stars erpicht darauf, die deutliche 0:5-Niederlage vom vorherigen Spieltag beim ASV Süchteln II wettzumachen. Fortuna Mönchengladbach dagegen wollte trotz der Ausfälle von 13 Spielern nicht so einfach die Punkte dem Ligakonkurrenten überlassen.

Zwar übernahmen von Anpfiff an die gastgebenden Red Stars das Kommando, die erste Chance nach bereits zwei Minuten gebührte aber Fortuna durch Sem Mabela Samba, der auch den ersten Eckball herausholte. Weitere zwei Minuten später war es Atabey Kaplan, der Eugen Schröder in Szene setzte. Sein Schuss verfehlte das Gehäuse doch recht knapp. Sekunden später schickte Kaplan Fisaha Gebrezgiabiher auf die Reise. Der dribbelte in den Strafraum, sein Torschussversuch konnte nur auf Kosten eines Eckballs geklärt werden. Den folgenden Kopfball konnte Fortunas Torhüter Lars Weidmann noch gerade über den Querbalken klären.

Die Führung der Red Stars fiel dann in der 18. Minute im Anschluss an einen Eckball, den Fortunas Abwehr nicht weit genug klären konnte und Eugen Schröder aus 18 Metern zum Erfolg kam. Bis zur 30. Minute spielte sich alles zwischen den beiden Strafräumen ab, da dribbelte sich Kaplan fest und leitete somit den Konter durch Ahmet Derici ein, doch der vergab. Dafür leitete Kaplan kurz danach das 2:0 ein, nachdem er mit dem Ball das halbe Spielfeld überbrückte. Seinen Schuss konnte Weidmann zwar abwehren, beim abgefälschten Nachschuss durch Dmytro Dobrianskyi war er aber machtlos. Fast mit dem Pausenpfiff erhöhte Kaplan dann selbst, nachdem er drei Gegenspieler stehen ließ, per Flachschuss ins lange Eck auf 3:0 für die Platzherren.

Nach dem Seitenwechsel hatten dann die Gäste die erste Gelegenheit, doch Dericis Schuss flog knapp am Tor vorbei. Das 4:0 durch Fisaha Gebrezgiabiher (52.) war dann die endgültige Entscheidung in diesem Spiel. Ahmet Derici hatte anschließend zwar mehrfach die Möglichkeit, das Ergebnis aus Sicht der Fortuna zu verkürzen, scheiterte aber mit seinen Versuchen. Wie es besser gemacht wird, bewies Red-Stars-Spieler Kaplan in der 81. Minute, als er gleich mit sieben Fortuna-Akteuren im Strafraum Samba tanzte und abschließend flach ins rechte untere Eck einnetzte. Samba gab es dann zumindest auch einmal auf der anderen Seite: Sem Mabela Samba sorgte für den 1:5-Ehrentreffer der Gäste (82.). Unrühmlicher Höhepunkt war die Rote Karte in der 88. Minute für den zuvor eingewechselten Red-Stars-Akteur Alexander Beidniz wegen einer Tätlichkeit.