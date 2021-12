Kreisligist plagt sich mit Verletzungssorgen : Dülkener FC reist mit dezimiertem Kader zum Sechs-Punkte-Spiel

Der Dülkener FC hat sieben Spiele in Folge verloren. Hier gab es für Nico Kiefer (2. v. r.) und den DFC eine 0:2-Heimpleite gegen den Hülser SV. Foto: Fupa/Sebastian Debock

Fussball-Kreisliga Eigentlich war der Dülkener FC gut in die Kreisliga-Saison gestartet, doch aufgrund anhaltender Verletzungssorgen ist das Team von Coach Björn Kox in eine Abwärtsspirale geraten. Am Wochenende geht es gegen den SuS Schaag.

Von Niklas Bien

Der Dülkener FC hat momentan kein Glück: Gleich neun Spieler fallen beim A-Ligisten aus. Für Trainer Björn Kox bedeutet das, jede Woche eine neue Startformation aus dem arg dezimierten Kader zusammenzustellen. „Wir können aktuell nur von einer Konstante sprechen: Jede Woche eine neue Aufstellung“, sagt Kox.

Björn Kox, Coach Dülkener FC Foto: Fupa

Entsprechend spiegeln sich die vielen Ausfälle in den vergangenen Wochen auch in den Ergebnissen wieder. Sieben Niederlagen in Serie mussten die Dülkener, die zuletzt immer wieder von Spielern aus der zweiten Mannschaft und aus der A-Jugend unterstützt wurden, wegstecken. „Die Punkte bleiben aus, die Siege bleiben aus – das heißt es für uns zu verarbeiten“, bilanziert Kox.

Dabei ging die Saison so gut los – 14 Punkte standen nach sieben Spieltagen zu Buche. „Wir sind sehr gut in die Saison reingekommen und haben teilweise Punkte geholt, die uns keiner zugetraut hat“, sagt Kox, für den der gute Saisonstart trotz des kaum veränderten Kaders allerdings nicht besonders überraschend war: „Wir haben uns hier auf die Fahne geschrieben mit jungen Spielern zu arbeiten und sie dazu zu bringen, Kreisliga A-fähig zu sein und eventuell auch irgendwann darüber hinaus. Nach der Vorbereitung war uns klar, dass wir einen guten Schritt in diese Richtung gemacht haben.“

Nach dem gelungenen Start begann dann aber die Pechsträhne des FC, die dazu geführt hat, dass sich das Team um Kapitän Patrick Bohnen mittlerweile in den unteren Tabellenregionen wiederfindet. In der kommenden Woche hat Dülken reichlich Möglichkeiten Punkte für das ausgegebene Saisonziel – den Klassenerhalt – zu sammeln. Für den Tabellensechzehnten steht zum Jahresabschluss eine englische Woche an. Zum Auftakt des harten Schlussprogramms wartet mit dem SuS Schaag ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. „Das wird ein wichtiges Spiel. Dadurch, dass unser Kader nicht auf dem Niveau des Saisonstarts ist, wird es ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem auch die Tagesform entscheidet“ sagt Dülken-Trainer Kox. Schaag steht zwei Plätze hinter dem FC – der Weg dahin war allerdings ein ganz anderer. Das Team aus dem Nettetaler Süden hatte nach einem völlig verschlafenen Saisonstart nach acht Spielen nur einen Punkt auf dem Konto, erst im zehnten Anlauf wurde der erste Sieg eingefahren. Schaag steckt zwar immer noch tief im Abstiegskampf, mit zuletzt zwei Siegen aus den letzten drei Spielen haben sich die Rot-Schwarzen aber etwas Luft verschafft. Genug Selbstbewusstsein dürfte also da sein für das Duell gegen die schwächelnden Dülkener.