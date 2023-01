Coach Torsten Müller kritisiert sein Team DJK Hehn und die Suche nach konstanten Leistungen

So lief die Hinrunde

Hehn startete mit einer 0:2-Niederlage gegen die Red Stars in die neue Saison. Anschließend mussten die Hehner bis zum 7. Spieltag warten, ehe es beim 3:2 gegen den SC Hardt den ersten Saisonsieg gab. „Der Saisonstart war katastrophal“, sagt Trainer Müller. Es folgten zwei weitere Niederlagen gegen Türkiyemspor (3:4) und den Rheydter SV (3:8). Erst am 10. Spieltag kam der zweite Saisonerfolg gegen die Reserve des 1. FC Viersen (3:2). Dieser Sieg leitete ein zwischenzeitiges Saisonhoch ein, in dem die Mannschaft vier weitere Dreier am Stück holte. Unter anderem mit souveränen Siegen gegen Viktoria Rheydt (2:0) und GW Holt (3:0) oder auch Arbeitssiegen gegen Schelsen (3:2 nach zwischenzeitlichem 1:2) und Fortuna Mönchengladbach (2:1). Diese Siegesserie riss beim 2:2-Remis gegen den Tabellenletzten BWC Viersen. Zum Jahresabschluss verlor Hehn allerdings dreimal in Serie gegen den Polizei SV (1:3) und in den Rückspielen gegen die Red Stars (0:2) sowie Neersbroich (0:1). Zur Winterpause belegt Hehn mit 21 Zählern den elften Platz, vier Punkte vor dem ersten Abstiegsrang.