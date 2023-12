Der Stand in der Kreisliga B Otzenrath träumt von der A-Liga

In der Kreisliga B ist die Hälfte der Saison absolviert und die Herbstmeister stehen fest. In der Gruppe 2 im Kreis Mönchengladbach-Viersen ist der SV Otzenrath klar auf Aufstiegskurs. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Dominik Reinartz am Dienstag das Nachholspiel gegen Fortuna Mönchengladbach mit 2:1. Mit nun zwölf Siegen aus den ersten 15 Saisonpartien liegt Otzenrath mit 38 Punkten an der Tabellenspitze. Die einzige Niederlage gab es zum Saisonauftakt beim 2:4 gegen die zweite Mannschaft von TuS Wickrath, die zugleich der ärgste Verfolger in der Tabelle ist.