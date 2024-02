Hinrundenbilanz SV Schelsen Wie Schelsen den schlechten Saisonstart abschüttelte

In Schelsen sind bereits einige Transfers zu vermelden. Zur Winterpause kamen Maik Delvos (Rheydter SV) und Marvin Schmidt (Lürrip). Von einer längeren Verletzung kommt zudem Lars Lüdtke zurück. Außerdem wurde der Vertrag mit Trainer Niebel verlängert. Am 12. Januar ging das Training wieder los und drei Testspiele sind bereits bestritten. Gegen die Reserve von Union Nettetal verlor die Mannschaft 1:2, gegen Landesligist Süchteln 0:7 – einen Sieg geb es gegen Otzenrath (1:0). Weitere Partien: Hockstein (7. Februar), Welate Roj (18. Februar), SSV Delrath (22. Februar) und Wevelinghoven (25. Februar). Das erste Ligaspiel steht am 3. März gegen Rheindahlen an.