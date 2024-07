Saisonbilanz Rot-Weiß Venn Für die Rückrunde an den richtigen Stellschrauben gedreht

Trainer Mischa Bongarz ahnte schon zu Saisonbeginn, dass es in dieser Spielzeit mit dem Klassenverbleib eng werden könnte. Und in der Rückrunde rutschte sein Team schließlich in die Abstiegszone. Erst am letzten Spieltag kam dann die Erlösung für den Verein: Auch in der kommenden Saison gehört man zum Feld der Kreisliga A. „Mit dem Kader und den Verletzten, die wir hatten, ist das ein Riesenerfolg“, sagt Bongarz.