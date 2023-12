Dritter Abstieg in Folge? Wie Giesenkirchen gegen den freien Fall kämpft

Am letzten Spieltag der Vorsaison überrollte die Mannschaft TuRa Brüggen mit 8:0 – und stieg trotzdem ab, da Konkurrent Willich parallel mit 7:1 gegen den ASV Süchteln II gewann. In der Abschlusstabelle hatte Willich damit bei gleicher Punktzahl und Tordifferenz genau einen Treffer mehr erzielt als Giesenkirchen. Alleine in den letzten 20 Minuten schoss Willich fünf Tore gegen Süchteln. Ein absurdes Schauspiel. Am Endresultat ließ sich jedoch nichts mehr korrigieren: Willich blieb drin, Giesenkirchen stieg ab. Zum zweiten Mal in Folge: In der Spielzeit zuvor war man bereits sportlich aus der Landesliga gefallen.