Kreative Methoden beim SV Schelsen Mit der „Spaghetti-Challenge“ zum Klassenerhalt

So läuft die Vorbereitung

Vor dem gemeinsamen Trainingsstart hat Frank Wachmeister mit der „Spaghetti-Challenge“ bereits an der Fitness seiner Spieler gearbeitet. „Wir haben das jetzt zum dritten Mal gemacht – und es klappt fantastisch.“ Der Coach hat das Team dafür in Gruppen aufgeteilt, die gegeneinander antreten. Jeder Spieler absolviert individuelle Joggingeinheiten und trägt die gelaufenen Kilometer in ein Ranking ein. Die laufstärkste Gruppe wird am Ende vom Trainer auf ein Spaghetti-Eis eingeladen. „Das klingt banal, aber die Jungs haben darauf Bock und alle ziehen mit“, sagt Wachmeister. 1210 Kilometer seien so zusammengekommen, drei Spieler sind in diesem Jahr sogar 21 Kilometer an einem Tag gelaufen, um die Challenge zu gewinnen. „Diese Aktionen machen den Charme in unserem Verein aus“. Um auch spielerisch im Saft zu sein, hat der SV gegen Teutonia Kleinenbroich getestet (2:3). Es folgen weitere Testspiele gegen SVG Neuss-Weissenberg (04.02), SV BW Meer (08.02) und TSV Norf (12.02).