A-Ligist hatte bewegte Jahre Wie Wickrathhahn zu den alten Tugenden zurückkehrte

Es war einmal ein Dorfverein, der wurde vor einiger Zeit respektlos „Kaufhaus der Kreisliga“ genannt. Um das Ziel Bezirksliga zu erreichen, nahm der damalige B-Ligist Wickrathhahn viel Geld in die Hände, um den Kader mit namhaften Spielern aus dem Amateurbereich zu bestücken. Zwar gelang der Aufstieg in die höchste Kreisliga, das nächsthöhere Ziel wurde aber, nachdem die Hinrunde als Erster endete, am Ende als Vierter dann doch verfehlt. Resultierend daraus „flüchteten“ dann die gemeinhin als „Söldner“ bekannten Spieler von den Blau-Weißen. Nach dem Abstieg zurück in die B-Liga setzte der Verein wieder auf alte Tugenden – auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, sprich Wickrathhahner Spieler einzusetzen. Nach einem Jahr Kreisliga B gelang die Rückkehr eine Liga höher eindrucksvoll. Derzeit kämpfen die Hahner mit Hehn um den Titel „best of the rest“.