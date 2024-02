Trotz Erfolgs gegen Odenkirchen Was Lürrip in der A-Liga die Tabellenspitze kostete

„Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sich die neuen Spieler recht schnell an unser Spiel angepasst. Von daher bin ich doch ein wenig überrascht, wie schnell das ging“, sieht Cancian die sportliche Entwicklung als größte positive Einschätzung. „Wir bleiben unserem Weg treu, überwiegend Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Seniorenbereich zu integrieren. Hier und da muss man auch mal externe Spieler holen, einfach um Schwachstellen zu beseitigen. Aber wie man sieht, haben viele Externe auch irgendwo eine Lürriper Vergangenheit“, fügt er an. Mit 67 Toren in 17 Spielen sticht die Offensive heraus, in elf Spielen erzielte Lürrip vier oder mehr Tore, was die Überlegenheit der Mannschaft in der A-Liga unterstreicht. Mit Simon Leuchtenberg (16 Treffer) sowie Michael Bohnen (13 Toren) stellt Lürrip zudem zwei der besten Torjäger der Spielklasse.