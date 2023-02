Aus einem Zufall wird eine Hilfsaktion Warum Jugendspieler in Uganda in Hehn-Trikots kicken

Der gebürtige Niedersachse engagiert sich seit seiner Zeit in Uganda für Kinder und Jugendliche in dem ostafrikanischen Staat und weiß um die Bedeutung von Fußball für die Menschen dort. „Wie in allen afrikanischen Ländern ist der Fußball in Uganda das A und O. Mit Watoto Wasoka haben wir Kindern aus den Slums oder von der Straße ein geregeltes Fußballtraining ermöglicht, um so die Chance auf ein Stipendium an einer Schule zu erhöhen“, erklärt Hombrink. 2015 habe die Organisation dann den nächsten Schritt unternommen und das eigene Turnier ins Leben gerufen. „Zu Beginn kamen 300 Kinder, jetzt sind es knapp 3000, die mitspielen“, sagt er. Damit die Jugendteams, die sich teilweise erst vor Ort zusammenfinden, bei dem Turnier in einheitlichen Farben auflaufen können, besorgen sie sich Trikots auf einem großen Markt. „Auf diesen Märkten gibt es alles – von Lebensmitteln bis Klamotten. Da findet man auch Trikots“, sagt Hombrink. Da an diesen Stellen mitunter auch Spenden zusammenkommen würden, vermuten Hombrink und Küppers, dass das Team in Uganda so an den blau-weißen Trikotsatz aus Hehn gekommen ist. „Wir spenden regelmäßig alte, aber noch gut erhaltene Trikots an Hilfsorganisationen wir das Deutsche Rote Kreuz. Möglicherweise hat so eine Spende den Weg nach Uganda gefunden“, erklärt Küppers.