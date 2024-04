In großer Abstiegsgefahr Warum Holt nach der Winterpause abgestürzt ist

Wenn am Sonntagnachmittag Holt den SV Lürrip empfängt, liegt die Favoritenrolle klar auf Seiten der Gäste. Holt als Tabellenvorletzter kämpft derzeit um den Verbleib in der obersten Kreisklasse, der SVL als Tabellenzweiter liefert sich ein Fernduell um den Aufstieg in die Bezirksliga mit Odenkirchen. Was beide Teams daher eint: Beide brauchen dringend Punkte.