Platz drei in der A-Liga Warum Hehn wieder ein Top-Team ist

Seit dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A im Jahre 2019 erlebte Hehn vor allem Höhen. In den coronabedingt abgebrochenen Spielzeit 2019/20 landete Hehn auf Anhieb auf Platz sechs, übertraf dieses Ergebnis sogar in der Saison 2021/22 mit Platz. Nur in der vergangenen Spielzeit spielte Hehn plötzlich gegen den Abstieg. Letztendlich lief man auf Platz elf ein. Und in dieser Saison? Da spielt Hehn wieder oben mit, rangiert vor dem anstehenede Spieltag auf Platz drei – quasi „best of the rest“ hinter den Spitzenteams Odenkirchen und Lürrip.