Hinrundenbilanz DJK Hehn Warum Hehn zurück in der Spitzengruppe ist

Trainer Müller freut sich insbesondere darüber, wie schnell einige A-Jugendliche den Sprung in den Seniorenbereich geschafft haben. Das habe vor allem im Training geholfen. Zudem blieb das Team in der Hinrunde größtenteils von Verletzungen verschont – in der Vorsaison war dies noch das große Manko. „Der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist unbeschreiblich. Wir als kleiner Dorfverein haben nicht die Manpower, um Dinge abzuwälzen. Hier wird in einer Mannschaftssitzung etwas angeregt und schon wird es in nächster Zeit umgesetzt“, so Müller. Mit nur 28 Gegentoren stellt Hehn zudem die drittbeste Defensive der Liga.