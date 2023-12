Langfristig zurück in die Bezirksliga Warum der Polizei SV ein Team im Aufbruch ist

Die Liga ist in dieser Saison eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Hoch oben thronen Odenkirchen und Lürrip, dahinter kämpfen die übrigen Vereine entweder gegen den Abstieg oder um die Bezeichnung „best of the rest“. Aktuell würde diesen inoffiziellen Titel der Polizei SV in Empfang nehmen, was eine klare positive Entwicklung zeigt. Denn nach dem Bezirksliga-Abstieg im Jubiläumsjahr 2016 (90 Jahre PSV) waren die Grün-Weißen eine der vielen Grauen Mäuse der A-Liga. Die Rückkehr nahe an die Spitzenposition hat vor allem mit Trainer Erhan Kuralay zu tun, der seit seinem Amtsantritt vor fast zwei Jahren neue Strukturen in den Verein brachte und den Grundstein für die aktuell gute Entwicklung legte.