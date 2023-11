Lürrip trifft auf Odenkirchen So wird das Top-Duell an der Tabellenspitze der Kreisliga A

SpVg Odenkirchen und SV Lürrip: Wer gegen diese beiden Teams in dieser Kreisliga-Saison, die knapp ein Drittel vorüber ist, antritt, hat fast immer so rein gar nichts zu holen. Nur Lürrip gab in zwei Spielen Punkte ab, Odenkirchen verbuchte in 13 Spielen 13 Siege. Am Freitagabend treffen die Dominatoren aufeinander, die Spielvereinigung (39 Punkte) empfängt den Sportverein (34 Punkte), sie sind der Konkurrenz mindestens 15 respektive zehn Punkte enteilt. Egal wie der Kracher ausgeht, Odenkirchen bleibt in jedem Falle Tabellenführer.