Nach Aufholjagd in der Rückrunde : Korschenbroich feiert den Klassenerhalt

Fußball-Kreisliga A Zum Abschluss der Hinrunde lag der VfB Korschenbroich noch am Tabellenende – nun gelang mit dem Heimsieg gegen Rot-Weiß Venn der vorzeitige Klassenerhalt. Die Abschiedsmission von Trainer André Dammer ist damit geglückt.

Korschenbroich wollte das Spiel schnell in die richtige Richtung lenken und ging schon nach 17 Minuten durch Marcel Dammer in Führung. Nur drei Minuten später nutzte Justus Zandonella eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Rot-Weißen und erhöhte auf 2:0. Aber auch Venn benötigte nicht lange, um zu antworten: Torjäger Patrick Reneerkens verkürzte auf 1:2 (22.). Es entwickelte sich in der Folge ein kampfbetontes Spiel – bis zur Halbzeitpause fielen allerdings keine weiteren Tore.

„Das Spiel stand in dieser Phase so ein bisschen auf Messers Schneide“, sagte VfB-Trainer André Dammer hinterher. In der 59. Minute brachte Leon Garche die Korschenbroicher mit dem 3:1 jedoch wieder auf die Siegerstraße. Für die Entscheidung sorgte Korschenbroich dann in Person von Dammer, der den Doppelpack schnürte und den Klassenerhalt mit dem 4:1 endgültig sicherte. „In der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass es für Venn nicht mehr um so viel ging wie für uns. Wir haben diesen einen Schritt mehr gemacht, der manchmal nötig ist“, betonte Trainer Dammer. Der Treffer von Routinier Christian Schrödter zum 2:4 (83.) war dann nur noch Ergebniskosmetik. Die Möglichkeit, per Strafstoß noch einmal ranzukommen, vergaben die Rot-Weißen kurz vor Schluss – so blieb es beim 4:2-Erfolg für die Gäste.