Hinrundenbilanz Rot-Weiß Venn Mit neuem Knipser zum Ligaverbleib

Beim Thema Torjäger hat Venn gehandelt. Patrick Reneerkens kommt nach einem halben Jahr bei SW Elmpt zurück nach Venn. „Es ist zwar schon 38 Jahre alt, hat uns in der Vergangenheit aber schon viele Tore beschert“, so Bongarz. Sein Wunsch für den neuen Stürmer: Mindestens zehn Treffer in den verbleibenden 13 Spielen. In der Saison 2021/22 erzielte Reneerkens für Venn immerhin 19 Tore in 23 Spielen. „Er ist sehr kopfballstark, das wird uns auch bei den Standards helfen“, sagt Bongarz weiter. Felix Quasten verlässt die Mannschaft hingegen in Richtung Hehn.