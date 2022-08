Alle drei Aufsteiger verlieren zum A-Liga-Auftakt : Venn überrollt den SC Hardt

Fußball-Kreisliga A Zum Auftakt der diesjährigen Kreisliga A fährt RW Venn einen Kantersieg ein. Die Aufsteiger bleiben hingegen glücklos. Holt verliert in der Nachspielzeit.

(dbr) Der erste Tabellenführer der neuen A-Liga-Saison ist Rot-Weiß Venn: Das Team von Trainer Mischa Bongarz besiegte am 1. Spieltag Bezirksliga-Absteiger SC Hardt mit 6:1. In der ersten Halbzeit erzielten Dennis Zeh (13. und 36. Minute) sowie Kai Stange (43. Minute) die Tore für Venn, nach dem Seitenwechsel verkürzte Zahran Maki (50.) kurrzeitig auf 1:3, ehe Christian Schrödter (73.) und der eingewechselte Jan Musialowski (79. und 90.) per Doppelpack für den deutlichen Heimerfolg sorgten.