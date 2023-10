Erfolg zum Einstand Unter Neu-Trainer Gerguri beendet der Rheydter SV seine Durststrecke

Wenige Augenblicke später nahm Gerguri dann einen entscheidenden Wechsel vor und brachte Müller für Hassan El Hage in die Partie. Müller war es dann, der sich acht Minuten später auf der linken Seite im Eins-gegen-Eins gegen Tobias Fooßen-Jansen durchsetzte und den Ball scharf auf den zweiten Pfosten spielte – dort rutschte Christian Schrödter in den Ball, der mit seiner Rettungstat allerdings den Ball ins eigene Tor beförderte. Das 2:1 für den „Spö“. Mit dem Sieg zog der RSV in der Tabelle an Venn vorbei.