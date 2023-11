Reserve steckt im Abstiegskampf Trainerwechsel beim 1. FC Viersen II

Zwölf Punkte aus 13 Spielen: Die erste Saisonphase lief für die Reserve des 1. FC Viersen nicht sonderlich positiv. In Summe belegt Viersen Platz 14 unter 16 Teams. Am Dienstagabend traf man sich daher in der sportlichen Führung, um die aktuelle Situation zu analysieren. Und dabei teilte Tobias Beier seinen Wunsch zum Rücktritt mit. „Tobias wollte den Weg frei machen, um neue Impulse zu setzen“, sagte Manuel Moreira, der Sportliche Leiter in Viersen.