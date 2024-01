Hinrundenbilanz TIV Nettetal Trotz vieler Ausfälle über dem Strich

Am 12. Januar nahm die Mannschaft das Training wieder auf. Zwei Tage später stand dann die Nettetaler Hallenstadtmeisterschaft an, bei der man erst im Finale mit 3:11 gegen Union Nettetal verlor. Weil der Aschenplatz in Lobberich in einem katastrophalen Zustand ist, geht es für die Mannschaft zunächst mit dem Training in der Halle weiter. Vorbereitungsspiele sind zunächst nicht geplant. „Wir legen zunächst die Priorität auf die Fitness. Da hatten wir in der Hinrunde doch unsere Defizite. Weil die Spieler nicht fit in die Spiele gegangen sind, haben sich doch einige auch verletzt. Wir wollen die Mannschaft daher zunächst konditionell und physisch stärken und dann spontan Freundschaftsspiele organisieren“, so Metin.