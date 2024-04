Trainerwechsel in der Kreisliga A Tayfun Er ersetzt Oliver Kapner in Giesenkirchen

Fußball-Kreisliga A · Die sportliche Lage ist bei der DJK Giesenkirchen nicht berauschend, der Verein steht in der A-Liga auf einem Abstiegsplatz. Trainer Oliver Kapner verließ jetzt den Verein, am Samstag stand schon sein Nachfolger am Spielfeldrand. So begründet der Verein den Wechsel.

15.04.2024 , 14:43 Uhr

Tayfun Er ersetzt Oliver Kapner. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Die DJK/VfL Giesenkirchen spielt praktisch seit Saisonbeginn gegen den Abstieg aus der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen, auch am Wochenende gab es beim klaren 1:5 gegen den Polizei SV nichts zu gewinnen. Da saß Trainer Oliver Kapner bereits nicht mehr auf der Bank, sondern sein Nachfolger Tayfun Er. Den Trainerwechsel hatte der Verein am Samstag auf seiner Facebook-Seite verkündet und betonte, sich die Entscheidung acht Spieltage vor dem Saisonende nicht leicht gemacht zu haben. „Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben im Abstiegskampf und die aktuelle Situation wollen wir mit einer Veränderung auf der Trainerbank eine Aufbruchstimmung und Zuversicht erzeugen, den angestrebten Klassenerhalt zu schaffen. Für den Vorstand war dies eine der schwierigsten Entscheidungen in seiner bisherigen Amtszeit. Denn wir schätzen Oliver Kapner als akribischen Trainer und einen stets höflichen, aufgeschlossenen Menschen. Da der sportliche Erfolg für den Verein jedoch aktuell Priorität hat, waren wir zum Handeln gezwungen", hieß es von der Vereinsführung. Damit zog der Verein offenbar nur eine Entscheidung vor, die Kapner für das Saisonende für sich ohnehin bereits getroffen hatte. „Ich hätte den Verein nach der Saison verlassen, da ich eine andere Aufgabe übernehme. Der neue Trainer war aber jetzt schon verfügbar, also habe ich mich mit dem Verein darauf verständigt, dass er direkt einsteigt. So kann ich meinen Vereinswechsel zeitnah schon vollziehen", sagt der 33-Jährige. Der Nachfolger, Tayfun Er, war zu Beginn des Jahres kurzzeitig beim Bezirksligisten Türkiyemspor eingestiegen, doch schnell trennten sich die Wege beider Seiten hier wieder. „Mit Tayfun Er konnten wir kurzfristig einen Trainer für uns gewinnen, der bereit ist, auch bei einem eventuellen Abstieg mit uns einen neuen Weg einzuschlagen", sagt der Verein über den Neuen. Das Team in der Liga zu halten, wird allerdings keine leichte Aufgabe, auch wenn es wohl nur drei Absteiger aus der Kreisliga A geben wird. Derzeit belegen die Giesenkirchener den ersten Abstiegsplatz 14, haben zwei Zähler Rückstand auf Platz 13.

(kpn/aja)