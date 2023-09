Pleite für Giesenkirchen Süchteln II gewinnt Duell der Bezirksliga-Absteiger

Die Rückschläge kamen für Giesenkirchen zuletzt in Serie. Zunächst bekam die Mannschaft vor zwei Wochen ihre drei Punkte vom 4:3-Sieg gegen die Reserve von Odenkirchen aberkannt, da man einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatte – das Spiel ging mit einer 0:2-Wertung gegen Giesenkirchen in die Bilanz ein. Das Punktekonto reduzierte sich dadurch von sechs auf drei Zähler. Dann folgte am vergangenen Wochenende eine verdiente wie bittere 0:5-Pleite gegen GW Holt. Und nun steht das Team von Oliver Kapner auch an diesem Wochenende letztendlich mit leeren Händen da: Im Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger setzte es eine 0:2-Niederlage gegen die Reserve des ASV Süchteln.