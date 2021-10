5:4-Erfolg über den 1. FC Viersen II : Süchteln-Reserve gewinnt torreiches Viersen-Derby

Fußball-Kreisliga-A Neun Tore fielen im abwechslungsreichen Derby zwischen den Zweitvertretungen des 1. FC Viersen und dem ASV Süchteln. Trotz eines Dreierpacks von Viersens Ivan Jajetic setzte sich am Ende der ASV knapp mit 5:4 durch.

Ob in der Landesliga mit den ersten Mannschaften oder wie dieses Wochenende in der Kreisliga A mit den Reserveteams – die Derbys zwischen dem 1. FC Viersen und dem ASV Süchteln versprechen immer wieder Spannung.

Beim FC stand ausnahmsweise der Sportliche Leiter Manuel Moreira an der Seitenlinie. Und sein Team verbuchte nach zwei Minuten auch die erste Chance im Spiel. Daniel Martin de Leon setzte Ivan Jajetic in Szene, dessen Kopfball konnte Süchtelns Torhüter Patryk Miazga nur mit Mühe zum Eckball abwehren. Aber auch Süchteln versteckte sich nicht. Tom Plauck zog einfach mal ab, der Querbalken zitterte noch Sekunden danach (5.). Vier Minuten später die ASV-Führung: Nach einem Eckball köpfte Alexander Verlinden ein. Und Süchteln setzte nach. Zunächst verfehlte der Schuss von Plauk das Tor, dann traf Steffen Robertz per Kopfball nur den Pfosten. Aber auch Viersen hatte zwei Minuten später Pech mit einem Pfostentreffer. Praktisch im Gegenzug erhöhte Plauk auf 2:0 (18.). Weitere fünf Minuten später verlor Viersen den Ball im Mittelfeld. Kannard Brendler profitierte und stellte auf 3:0.