Neuer Trainer, frisches Personal SpVgg. Odenkirchen startet Angriff auf die Bezirksliga

Einstellung, Bereitschaft und auch Cleverness – diese Eigenschaften haben Schriefers in einigen Spielen gefehlt. Er gibt aber auch zu, dass das zum Teil an der fehlenden Erfahrung im jungen Kader liegt – und man im Verein zu gutgläubig war: „Wir haben vielleicht gedacht, dass wir weiter waren, als wir tatsächlich sind. Fußballerisch sind wir eine der besten Mannschaften, aber das reicht in der A-Liga nicht immer.“ Ergebnisse wie gegen Rheindahlen, Venn oder Neersbroich hätten der jungen Mannschaft ihre Grenzen aufgezeigt. Offensiv hofft Schriefers, dass das Team im neuen Jahr „giftiger, galliger ist und mit mehr Präsenz auftritt.“ Seine Nachfolger auf der Trainerbank, Simon Sommer und Co-Trainer Wolfgang Brück, sollen zudem mehr spielerische Mittel in die Mannschaft bringen. „Das ist in meinen Augen entscheidend, um oben mitzuspielen. Beide machen eine hervorragende Arbeit“, sagt Schriefers.