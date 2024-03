Spielabbruch in Odenkirchen Warum die Gäste aus Rheindahlen nicht weiterspielen wollten

„Wenn man dann beide Spieler vom Platz gestellt hätte, wäre es aus meiner Sicht gut möglich gewesen, ganz normal weiterzuspielen. Da der Schiedsrichter die Szenen aber nicht gesehen hat, konnte er, wie er es auch eingetragen hat, so natürlich nicht vorgehen. Und, das muss ich auch einräumen: Wenn wir danach so weitergespielt hätten, wäre es womöglich wirklich noch unangenehm geworden. Ich kenne Eyüp und Norbert schon seit 20 Jahren und wir sind befreundet, aber da sind sie für mich etwas über das Ziel hinausgeschossen“, so Anders.