Zuwachs im Trainerteam bei A-Ligist So plant Union Nettetal kommende Saison mit der Reserve

Nachdem in der vergangenen Woche die Oberliga-Mannschaft des SC Union Nettetal ihr Trainer- und Betreuerteam für die kommende Saison vorgestellt hatte, war am Montagabend die U23 an der Reihe. Und dabei gab es durchaus gewisse Parallelen, denn mit Stephan Deues rückt zukünftig ebenfalls ein neuer Co-Trainer ins Team. Der Kontakt nach Nettetal bestand dabei schon seit einem Jahr. Nachdem im vergangenen Sommer keine Zusammenarbeit zustande gekommen war, kontaktierte Abteilungsleiter Dirk Riether ihn dann vor Kurzem erneut. Diesmal fanden beide Seiten schnell zueinander.