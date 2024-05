Hehn vorzeitig gerettet So ist die Ausgangslage im Abstiegskampf der A-Liga

Womöglich wird sich der letzte Abstiegsplatz ohnehin zwischen Rot-Weiß Venn (30 Punkte) und der DJK Giesenkirchen (29 Punkte) entschieden. Venn verbuchte am vergangenen Spieltag einen überraschenden 5:2-Auswärtserfolg bei der Reserve des ASV Süchteln und zog in der Tabelle an Giesenkirchen vorbei. Die Mannschaft von Mischa Bongarz hat es nun in der eigenen Hand: Gewinnt sie die Spiele gegen Rheindahlen und Kleinenbroich, ist der Klassenerhalt sicher. Wenn nicht, muss man hoffen, dass Giesenkirchen nicht seine beiden letzten Spiele gewinnt. Und zumindest auf dem Papier ist die Ausgangslage für Giesenkirchen wenig erbaulich – es könnte der dritte Abstieg in Serie folgen, da man in den beiden Vorjahren bereits aus der Landesliga und der Bezirksliga abstieg.