Sechs Tore in der zweiten Halbzeit Kaldenkirchen mit spätem Punktgewinn gegen Nettetal II

Das es am Ende so ein Torspektakel werden würde, war zunächst nicht abzusehen. In Halbzeit eins war die Chancenausbeute bei beiden Mannschaften Mangelware. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte es jedoch beinahe geklingelt, als Luca Coppus in der 42. Minute von der linken Seite einen wuchtigen Schuss in Richtung des Tores von Sebastian Stoffers setzte. Der Ball knallte allerdings nur an die Latte. Und so ging es nach 45 Minuten torlos in die Halbzeitpause.