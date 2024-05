Erfolg bei DJK Hehn Schelsen baut seine beeindruckende Siegesserie aus

Im Grunde genommen ist die Rückrunde für Hehn im Vergleich zur Hinrunde zum Vergessen. In der Hinrunde war die DJK noch das fünftbeste Team, doch in der Jahresbilanz 2024 nimmt Hehn den drittschlechtesten Platz der Liga ein.Schelsen dagegen hat einen Umbruch hinter sich, zudem trat Christian Niebel als Nachfolger von Frank Wachmeister als Trainer in große Fußstapfen. Doch diese füllt er bislang komplett aus. Ein fünfter Rang in der Tabelle kommt nicht über Nacht, dazu bedarf es einer guten Trainerleistung. Niebel gelang es, junge Spieler in den Seniorenbereich zu integrieren und pber die bisherige Saison weiterzuentwickeln. Außerdem ist Niebel auch noch Athletiktrainer.