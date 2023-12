„Wunschlösung“ gefunden Rheindahlen stellt neues Trainerduo vor

Michael von Amelen stand bis Oktober beim Rheydter SV an der Seitenlinie. In der Spielzeit 2022/23 hatte er mit dem RSV knapp den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst, nach einem Umbruch im Team konnte er in dieser Saison an diese Leistungen allerdings nicht mehr anknüpfen. Er verließ den Verein nach einer sportlichen Durststrecke aus freien Stücken. Zuvor arbeite von Amelen einige Jahre bei Germania Geistenbeck und führte die Mannschaft von der Kreisliga B in die A-Liga.