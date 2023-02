SC Rheindahlen seit Monaten in der A-Liga ungeschlagen Das „Wolfsrudel“ ist das Team der Stunde

Der Start war holprig: Aus den ersten vier Spielen gab es nur einen Sieg gegen den SC Hardt (9:3), ansonsten drei Niederlagen – unter anderem gegen die Spitzenteams Türkiyemspor (0:4) und den Rheydter SV (0:2). „Unsere Vorbereitung war schlecht, da sind viele Faktoren zusammengekommen. Daher hat es seine Zeit gebraucht, bis in der Liga alles zusammenlief“, sagt Trainer Tasyapan rückblickend zum mäßigen Start. Das änderte sich jedoch schnell: Am 5. Spieltag gab es ein 3:3-Remis gegen Hehn und damit den Startschuss zu einer Serie, die den SC bis zum Winter kein Spiel mehr verlieren ließ. Aus den restlichen zwölf Partien gab es sieben Dreier und fünf Remis. Beeindruckende Siege feierte Rheindahlen gegen die Spitzenteams Red Stars (6:2), Neersbroich (2:1) sowie beim 4:3-Erfolg gegen Odenkirchen, bei dem die Mannschaft in Unterzahl einen 2:3-Rückstand in der Nachspielzeit noch zum Sieg drehte. „Wir kommen über das Kollektiv. Das war in den ersten drei bis vier Spielen schwierig. Danach haben wir zu unserem Spiel gefunden. Es war auch Spielglück dabei wie gegen Odenkirchen“, sagt Tasyapan. In Summe macht das 28 Punkte aus 16 Spielen. Sechs Zähler beträgt der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.