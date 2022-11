Zehn Spiele ohne Niederlage : SC Rheindahlen klettert mit Ungeschlagen-Serie nach oben

Kreisliga A Seit zehn Spielen ist der SC Rheindahlen in der Kreisliga A ungeschlagen. Die Tasyapan-Elf mausert sich damit langsam zum Aufstiegsaspiranten, und der Coach hat einen großen Einfluss darauf, dass es aktuell so gut läuft.

Mittelfristig soll beim SC Rheindahlen mit diesen Voraussetzungen die Rückkehr in die Bezirksliga in Angriff genommen werden. „Dahin gehört Rheindahlen einfach. Deshalb setzen wir den Fokus wieder auf eine kontinuierliche Jugendarbeit. Wir haben jetzt wieder drei Mannschaften in den jüngsten Jahrgängen. Alle Jahrgänge zu besetzen wird seine Zeit dauern, deshalb leiten Norbert und ich eine Fußball-AG in einer Grundschule.