Fußball-Kreisliga A : Hardt kassiert gegen die Red Stars seine erste Niederlage

Fußball, Kreisliga A Die ersten vier Teams der Tabelle waren ganz unter sich. Hardt verlor gegen den bärenstarken Aufsteiger Red Stars, Fortuna und Türkiyemspor trennten sich unentschieden. Aber auch die anderen drei Aufsteiger beendeten ihre Partien siegreich.

Fortuna - Türkiyemspor 4:4 (2:1). Erneut gab es vier Fortuna-Tore zu sehen, aber am Ende gab es eine Punkteteilung zwischen dem Zweiten und dem Vierten der Tabelle. Justin Neunkirchen hatte das Team von Dony Karaca in Front geschossen (24.), Can Bay glich aus (30.), und Stanislav Kroshchenko (31.) sorgte postwendend für die Halbzeitführung Fortunas. Als Neunkirchen dann auf 3:1 stellte (51.), schien alles für den Zweiten zu laufen. Ein Eigentor von Lasse Buschmann (61.) sowie die Treffer von Sercan Salgin (83.) und Eyup Tasyapan (89.) – so schien das Spiel für die Gäste siegreich zu enden. Doch Philipp Saße (90.+2) nutzte einen neuerlichen Torwartfehler zum Ausgleich. Türkiyemspors Trainer Milun Novakovic sprach „von einer Begegnung auf Bezirksliganiveau und einem gerechten Unentschieden. Wir hatten in der ersten Hälfte mehr Chancen, lagen aber zurück. Unser Torhüter war heute nicht so ganz auf dem Posten und an allen vier Gegentoren mitschuldig“.