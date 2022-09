Spitzenspiel der Kreisliga findet keinen Sieger : Rheydts Aufopferungskampf gegen Red Stars wird belohnt

Viktoria Rheydt erkämpft sich im Duell mit Spitzenreiter Red Stars Mönchengladbach einen Punkt. Foto: Moritz Debock

Fußball-Kreisliga Im Spitzenspiel der Kreisliga A zwischen Tabellenführer Red Stars und dem Zweiten Viktoria Rheydt gibt es am Ende keinen Sieger. Das liegt vor allem an der kämpferisch einwandfreien Leistung der Rheydter, die sich 90 Minuten lang in jeden Ball werfen.

Von Horst Höckendorf

Es sollte das Spitzenspiel des siebten Spieltages werden zwischen dem Tabellenzweiten Viktoria Rheydt und dem Spitzenreiter Red Stars und es hielt, was es versprach. Am Ende trennten sich die Teams mit einem gerechten 1:1.

Schon in den ersten Minuten war klar, wie die Marschrichtung der beiden Teams lauten sollte: Die Viktoria zog bis zu der 30-Meter-Linie ein Abwehrbollwerk auf und lauerte auf Konter, die Red Stars hatten viel Ballbesitz und wollten Torjäger Andrej Ferderer in Abschlussposition bringen. Überraschend dann aber doch die Führung für die Hausherren, als ein langer Pass aus der eigenen Hälfte Mark Philipp Günther erreichte, der auf der linken Angriffsseite einige Meter mit Ball überbrückte und ansatzlos abzog. Maxim Chilko im Tor der Red Stars konnte nur noch dem Einschlag ins lange Eck zuschauen.

In der Folge gab es nur zwei nennenswerte Möglichkeiten für den Tabellenführer. Zuerst traf Eugen Schröder nach einem Eckball per Kopfball das Quergestänge (22.), dann wurde Ilker Özkan bedient, doch dessen Schüsschen war zu harmlos (37.).

Mit einem abgewandelten System ging Viktoria die zweite Hälfte an. Nun griff man schon rund 30 Meter vor dem gegnerischen Tor den ballführenden Spieler an und setzte die Red Stars somit frühzeitig unter Druck. Dadurch ergaben sich aber auch Räume für die technisch versierten Gäste, die sie aber nicht zu nutzen wussten. Erst in der 56. Minute kam Andrej Ferderer zu seinem ersten richtigen Abschluss, verzog aber. Ein Tor hätte aber wohl sowieso nicht gezählt, denn es lag zuvor ein Stürmerfoul vor.

Nach einer Stunde versuchten es die Red Stars aus der Distanz, weil ihnen in Tornähe nichts Passendes einfiel. Irgendwie bekamen die Pongser immer ein Körperteil an den Ball. Die letzte Viertelstunde war dann nur noch ein Spiel auf ein Tor. Doch die Viktoria-Abwehr schien unüberwindbar – bis zur 85. Minute. Denn da gelang es den Red Stars, eine Lücke zum Ausgleich zu nutzen. In den Schlussminuten hätten die Gäste sogar noch den Sieg einfahren können, scheiterten aber an der Abwehr, die sich bis zum Schlusspfiff aufopferungsvoll in jeden Schuss warf.