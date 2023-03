Punkteteilung im Spitzenspiel der A-Liga Rheydter SV verspielt Sieg gegen Türkiyemspor in Nachspielzeit

In solch verfahrenden Situationen hilft oft ein Tor. Und jenes bescherte Ali Salgin schließlich der Partie: Einen langen Ball rechts in den Sechzehner versenkte Salgin flach in die die linke Ecke – die 1:0-Führung für Türkiyemspor (19.). Der Treffer belebte in der Folge das Spiel. Es ging lauter auf und neben dem Platz zu. Und insbesondere der Rheydter SV bekam fortan mehr Zugriff aufs Spiel. Die beste Ausgleichschance hatte zunächst Bilal Ok in der 36. Minute per sehenswertem Distanzschuss, den Türkiyemspors Torhüter Arda Akkas aber nicht weniger sehenswert entschärfte. Das 1:1 fiel kurz darauf: Einen Foulelfmeter verwandelte Dominik Runkler mittig zum Ausgleich (40.).